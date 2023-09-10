Akdamar Adası’ndaki 11. Ermeni ayini sona erdi

Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 11.'si düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Akdamar Adası’ndaki 11. Ermeni ayini sona erdi

Van'daki Akdamar Adası'nda bu sene 11.'si düzenlenen Ermeni ayini sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen izinle Akdamar Adası'nda ilki 2010 yılında yapılan ayinin 11.'si bugün gerçekleştirildi. 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan'ın yönettiği ayin yaklaşık bir saat sürdü.

"Huzur içinde bir tören gerçekleştirdik"

Ayinin ardından açıklamalarda bulunan 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, yıllık ayini Ahtamar Surp Haç Kilisesi'nde gerçekleştirdiklerini belirtti. Huzur ve esenlik içinde bir ayin gerçekleştirdiklerini ifade eden Maşalyan, "Türkiye'de inanç ve ibadet özgürlüğünün en güzel göstergelerinden birisi. Adımımızı attığımızdan itibaren en güzel misafirperverlikle karşılandık. Devlet yetkilileri, bütün önlemleri aldılar ve huzur içinde bir tören gerçekleştirdik. Adaya her geldiğimizde ada biraz daha şenleniyor. Biraz daha yeni yapılar yapılıyor. Nasıl ki Van Gölü Van ilinin mavi gözüyse, bu ada da gözbebeğidir. Onun için gözbebeği gibi korunmalıdır. Valimizin dediğine göre Van 1 milyondan fazla turist aldı ve onların en azından yüzde 90'ı bu adayı ve bu kiliseyi ziyaret etti. Zaten bu kilise çoktan bir markaya dönüştü. Öyle ki bu güzel günler için tanrıya şükrediyoruz" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Ermeniler adadan ayrıldı.

Akdamar Adası’ndaki 11. Ermeni ayini sona erdi

Akdamar Adası’ndaki 11. Ermeni ayini sona erdi

Akdamar Adası’ndaki 11. Ermeni ayini sona erdi

Akdamar Adası’ndaki 11. Ermeni ayini sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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