Akdamar Kilisesi 11’inci ayine ev sahipliği yapacak

Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 11'incisi yapılacak ayin için hazırlıklar sürerken, ayın için Van'a gelen Hıristiyan Ermeniler de teknelerle adaya ulaşıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Akdamar Kilisesi 11’inci ayine ev sahipliği yapacak

Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 11'incisi yapılacak ayin için hazırlıklar sürerken, ayın için Van'a gelen Hıristiyan Ermeniler de teknelerle adaya ulaşıyor.

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Ermeni Kilisesi'nde bugün yapılacak 11'inci ayin için hazırlıklar sürüyor. Sabah saat 07.30 sıralarında Van merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Gevaş ilçesindeki Akdamar İskelesi'ne gelmeye başlayan Ermeni din adamları ile konuklar teknelere alındı. 20 dakikalık tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşan konuklar, ayin için hazırlıklarına başladı. Adada ayin dolayısıyla Van Emniyet Müdürlüğü çok sayıda polis görevlendirirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de gölde devriye faaliyetini aralıksız sürdürüyor. Sivil Savunma Müdürlüğüne ait botlar ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin yanı sıra, Sağlık Müdürlüğüne ait hava ambulansı da hazır bekletiliyor. Saat 11.00'de başlayacak ayini Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan'ın yönetmesi bekleniyor.

Akdamar Kilisesi

Van Valiliğinin teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla yılda bir gün ayine izin verilen Van Gölü'ndeki ada üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi dini bir vecibe olarak görüyor.

Kilisede 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, ilk kez 2010 yılında bir ayine ev sahipliği yaptı. Adanın ortasında yer alan kiliseye batı ve güneyden birer kapı vasıtasıyla giriliyor. Zengin figürlerin yer aldığı kilise duvarlarında İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahnelerin resmedilmiş hali bulunuyor. Bu sahnelerden Yunus Peygamber'in denize atılması, Hazreti Meryem ve kucağında Hazreti İsa, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten kovulması, Hazreti Davut ile Kral Goliat'ın mücadelesi, Samson Filistinli ikilisi, ateşte üç İbrani genci, aslan ininde Daniel figürleri göze çarpıyor. Dini ve dünyevi sahnelerden başka hayvan figürlerinin de göze çarptığı kilisenin iç tarafında ise günümüzde büyük ölçüde bozulmuş freskler yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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