Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre meydana gelen 3.6 şiddetindeki deprem saat 07.15 sıralarında gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesinin sosyal medya üzerinden yayınladığı bilgiler doğrultusunda Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15 sırasında gerçekleşen depremin derinliği ise 17.1 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 24, 2021
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/VAGbRXrVee
24.02.2021, 07:15:46 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 17.1 km#Kandilli