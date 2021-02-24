Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi

Son dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e hakaret eden Avukat Mert Yaşar'a ilişkin flaş gelişme

Hangi illerde kısıtlamalar kaldırılacak, hangilerinde sıkılaşmaya gidilecek? İşte düşük ve çok yüksek riskli iller