Meteoroloji'den uyarı! Bulutlu hava hakimiyetini korurken, çığ tehlikesine dikkatAkdeniz açıklarında deprem meydana geldiKadıköy’de yasağı hiçe saydılar! Kaza yapına yakayı ele verdilerİzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu! 148 şahsa gözaltı kararıSurvivor Yiğit kimdir? Survivor Yiğit Oruçoğlu Mesleği ne? Instagram hesabı nedir?Tüm zamanların en başarılı golfçüsü Tiger Woods hastaneye kaldırıldı!Tiger Woods kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sağlık durumu nasıl? | Tiger Woods servetiOrdu il hıfzıssıhha kurulu kararları nedir? | Ordu getirilen yasaklar neler?Bakan Koca paylaşmıştı! Ordu'da ek koronavirüs tedbirleri alındıSon dakika: Ekvador'da 3 ayrı cezaevinde isyan: En az 50 mahkum öldürüldü
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi

Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre meydana gelen 3.6 şiddetindeki deprem saat 07.15 sıralarında gerçekleşti.

Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesinin sosyal medya üzerinden yayınladığı bilgiler doğrultusunda Akdeniz açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 07.15 sırasında gerçekleşen depremin derinliği ise 17.1 km olarak kaydedildi.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT