Akdeniz Belediyesi’nden amatör spor kulüplerine malzeme desteği

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 20 amatör spor kulübünün tüm sporcularına ayakkabı, forma, eldiven ve tekmelikten oluşan malzeme dağıttı.

Akdeniz Belediyesi'nin spora verdiği destek kapsamında, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Spor Tesisinde malzeme dağıtımı için tören düzenlendi. Törene, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Gültak, amatör sporun ve sporcuların desteklenmesinin, belediyelerin temel görevi olduğuna inandığını vurguladı. Gültak, belediyenin imkanları ölçüsünde spor kulüplerine destek vermeye ve sporcuların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"İkinci bir yardım daha alacaksınız"

Amatör spor kulüplerine yaptıkları yardımın malzemelerle sınırlı kalmayacağını da kaydeden Gültak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığım görüşmeler sonucunda, bunun benzeri ve daha fazlası ikinci bir yardım daha alacaksınız. Konuyla ilgili yazışmalar yapıyoruz. Kulübümüzün yeni yönetimi kurulduktan sonra da Spor Toto ile bir yazışma yapacağız ve ardından kulübümüze gelecek nakdi yardım sayesinde amatör spor kulüplerinize en az bunun kadar, belki biraz daha fazla yardımda bulunacağız" dedi.

"13 mahalleye halı saha, 25 mahalleye semt spor alanı yapacağız"

Törenin yapıldığı saha ile Çay ve Karacailyas mahallelerinde bulunan spor sahalarının sentetik saha olacağını belirten Gültak, "Bundan sonra çok daha rahat oynayacaksınız, çimle uğraşmayacaksınız. Sağ olsun Spor Bakanımız ile yaptığımız görüşmelerin sonucunda bu sözü bize verdiler. Ayrıca 13 mahallemize halı saha yapacağız ve çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunacağız. Yılmaz Güney Parkında gençlik merkezi ve açık havuz olacak. Bundan sonra inşallah, insanlarımız cüzi rakamlarla nişan ve düğünlerini havuz başında yapacaklar. Ayrıca parkın içine bir aşevi de yapacağız. Aşevinden hem taziye yemekleri çıkacak hem de muhtaç durumdaki insanlarımız faydalanabilecek. Akdeniz'de 25 mahallemize de küçük semt spor alanları kazandıracağız. Akdeniz'e 2020 yılı içinde tüm bu tesisleri kazandıracağız inşallah. Bu anlamda Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA