Akdeniz Belediyesinden Camişerif Mahallesine yeni park

Akdeniz Belediyesi, Camişerif Mahallesine yeni bir park kazandırdı. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, parkın açılışını çocuklarla birlikte yaptı.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Camişerif Mahallesi Muhtarı Derin Günüç ve vatandaşlardan gelen talebi karşılıksız bırakmadı. 5242 ile 5244 sokakların birleştiği yerde bulunan ve yıllardır atıl olan alan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yeşillendirildi. Ayrıca çocuk oyun grupları da yerleştirilen yeni park mahalle sakinlerine kazandırıldı.

Cumhuriyet Bayramının 96'ncı yıl dönümü ile aynı güne denk gelen parkın açılışına, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Başkan Gültak, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, başkan yardımcıları ve birim müdürleri, mahalle muhtarları, aileler ve parkın açılışını heyecan ve sabırsızlıkla bekleyen minikler katıldı. Çocuklar, Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünde Mehmetçiklere selam göndermeyi de ihmal etmedi. Parkın içi ve etrafı, dev bayraklar ve Atatürk posterleriyle donatıldı.

Mahalle sakinleri, Başkan Gültak'a teşekkür ederken, Mahalle Muhtarı Günüç, mahallesinin geçmişte kendi haline bırakıldığını ifade ederek, "Başkanımız Mustafa Gültak mahallemize el attı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Mahallemiz ve çocuklarımız adına çok güzel bir park kazandık" diye konuştu.

Hep birlikte okunan duanın ardından parkın açılış kurdelesi kesildi. Açılış töreninin sona ermesiyle birlikte mahalleli minik çocuklar; önce hediye edilen uçan balonları aldılar, ardından da kendilerini kaydırak ve salıncak gibi oyun gruplarına atarak gönüllerince eğlendiler.

Kaynak: İHA