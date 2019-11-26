Akdeniz Belediyespor sezonu galibiyetle kapattı

Mersin Süper Amatör Küme'de mücadele eden Akdeniz Belediyespor, ligin ilk yarısını galibiyetle kapattı.

İlk yarının son haftasında Karacailyas'ı sahasında ağırlayan Akdeniz Belediyespor, rakibini 1-0 yenerek puanını 27 yaptı.

Akdeniz Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Abuzer Bilen, sezona çok iyi başladıklarını ve ilk 4 haftayı kayıpsız geçtiklerini hatırlatarak, kendilerine desteğini esirgemeyen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti. Ligde sadece saha içinde değil, saha dışında da mücadele verdiklerini söyleyen Bilen, Akdeniz Belediyespor'un çok para harcadığı iddialarını da yalanladı. Ligde çok iyi bir performans sergilediklerini ve iyi oyun oynadıklarını ifade eden Bilen, "İlk yarıdaki 13 maçta 4 mağlubiyet, 9 galibiyet aldık. Rakip kaleye 34 gol attık. Kalemizde 11 gol gördük. Kaybettiğimiz 4 maçta iyi oynamamıza rağmen bazı bireysel hatalar mağlup olmamızda etken oldu. Devre arasını çok daha iyi değerlendirip, ligin ikinci devresine de hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz" dedi.

14 takımın mücadele ettiği Mersin Süper Amatör Küme'de, son 3 takım bir alt lige düşecek. İlk sırayı alan takım ise direk Bal Ligi'ne çıkacak. 2,3, 4, 5 ve 6'ncı bitiren takımlar ise Play-Off maçları oynayacak.

Kaynak: İHA