Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Peş Peşe depremler...

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Girit Adası açıklarında saat 17.34'te 4,1 şiddetli, 17.46'da ise 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem 5 km derinlikte gerçekleşti.

AYNI GÜN İÇERİSİNDE 3'ÜNCÜ DEPREM

Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremlerin ilki bu sabah saat 10.14'te meydana geldi. Bu depremden sonra 17.34'te yine 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşanırken aynı fay hattı üzerinde saat 17.46'da ise bu kez 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.