Akdeniz deki deprem Didim’de hissedildi

Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.3 ve 4.9 büyüklüğündeki Aydın'ın Didim ilçesinde hissedildi.

Akdeniz açıklarında saat 18.32'de 3.3 ve 18:49 da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Didim'de hissedildi.Depremde can ve mal kaybı yasanmazken, depremi hisseden Didimliler de kısa süreli panik yaşadı. Depremi hissedenler yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kaynak: İHA