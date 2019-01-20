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Akdeniz deki deprem Didim’de hissedildi

Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.3 ve 4.9 büyüklüğündeki Aydın'ın Didim ilçesinde hissedildi.

Akdeniz deki deprem Didim’de hissedildi

Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.3 ve 4.9 büyüklüğündeki Aydın'ın Didim ilçesinde hissedildi.

Akdeniz açıklarında saat 18.32'de 3.3 ve 18:49 da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Didim'de hissedildi.Depremde can ve mal kaybı yasanmazken, depremi hisseden Didimliler de kısa süreli panik yaşadı. Depremi hissedenler yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kaynak: İHA

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