Akdeniz deki deprem Didim’de hissedildi
Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.3 ve 4.9 büyüklüğündeki Aydın'ın Didim ilçesinde hissedildi.
Akdeniz açıklarında meydana gelen 3.3 ve 4.9 büyüklüğündeki Aydın'ın Didim ilçesinde hissedildi.
Akdeniz açıklarında saat 18.32'de 3.3 ve 18:49 da meydana gelen 4.9 şiddetindeki deprem Didim'de hissedildi.Depremde can ve mal kaybı yasanmazken, depremi hisseden Didimliler de kısa süreli panik yaşadı. Depremi hissedenler yaşadıkları korkuyu sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Kaynak: İHA
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