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  3. Akdeniz düzensiz göçmen mezarlığına döndü: En az 100 ölü!

Akdeniz düzensiz göçmen mezarlığına döndü: En az 100 ölü!

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Orta Akdeniz’de lastik botun batması sonucu en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olaya ilk müdahalenin ise MY ROSE isimli Panama bayraklı ticaret gemisinde bulunan Türk mürettebat tarafından yapıldığı belirtildi.

Akdeniz düzensiz göçmenlere mezar olmaya devam ediyor. Uluslararası Göç Örgütü’nün (IOM) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Akdeniz’de lastik botun battığı ve en az 100 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Ocean Viking gemisinde Arama-Kurtarma Koodinatörlüğü yapan Luisa Albera “Bugün, saatler süren araştırmalardan sonra, en büyük korkumuz gerçek oldu. Ocean Viking mürettebatı, Trablus'un kuzeydoğusundaki bir lastik botun enkazının yıkıcı sonuçlarına tanık olmak zorunda kaldı” dedi. 

Akdeniz'de yaşanan düzensiz göçmen dramının ilk tanığı ise Türk merettebat oldu. İtalyan sahil güvenliği, İtalya’nın Salerno limanından kalkan MY ROSE adlı gemisindeki Türk merettebata 120 kişilik mülteci botunun İtalya’ya doğru ilerlediği bilgisini vererek, o yöne doğru ilerlemesini söyledi. 

Botun bulunduğu yere ulaşan mürettebat bir enkaz ile karşılaştı. 120 kişilik botta bulunan mültecilerde kurtarılan olmazken. Akdeniz’de onlarca cansız bedeni gören mürettebat, olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Gemi mürettebatı Orta Akdeniz'in cansız bedenlerle dolduğu o dehşet anları fotoğraflarla kayıt altına alarak yaşanan dramı tarihe kara bir leke olarak geçirdi. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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