Akdeniz sallanmaya devam ediyor! 5.1 büyüklüğünde deprem

Depremlerin sıklıkla yaşandığı Akdeniz açıklarında şiddetli bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün Akdeniz açıklarında saat 12.03'te yerin 8,26 kilometre altında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.2 büyüklüğünde yerin 69,4 kilometre altında kayıt edildi.

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