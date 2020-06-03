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  3. Akdeniz sallanmaya devam ediyor! 5.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz sallanmaya devam ediyor! 5.1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında saat 12.03'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremlerin sıklıkla yaşandığı Akdeniz açıklarında şiddetli bir deprem daha meydana geldi.  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre bugün Akdeniz açıklarında  saat 12.03'te yerin 8,26 kilometre altında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.2 büyüklüğünde yerin 69,4 kilometre altında kayıt edildi.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör

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