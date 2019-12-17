AKDENİZ TTO ile ALKÜ işbirliği

Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Olgun Kitapcı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile Genel Sekreter Emre Çalışkan'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki üniversitenin teknoloji işbirliği konuları ele alındı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kalan, nazik ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı Kitapcı'ya teşekkür etti.

2010 yılı itibariyle Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Teknoloji Transfer Merkezi'nin, (AKDENİZ TTO) ALKÜ ile iş dünyası arasındaki köprü görevini yüklenerek Üniversitede üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak üzere faaliyetlerine devam ettiği bildirildi. 2013 yılı itibariyle AKDENİZ TTO'nun , yenilenmiş yapısıyla bir Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) olarak kurgulandığı kaydedildi.

2015 yılı itibariyle AKDENİZ Teknoloji Transfer Merkezi'nin, TÜBİTAK 1601 destek programından yararlanmaya hak kazanan dokuz üniversite arasında yer alma başarısını gösterdiği, bugün itibarıyla AKDENİZ TTO'nun, Batı Akdeniz Bölgesi'ndeki TÜBİTAK destekli tek teknoloji transfer birimi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ekonomik kalkınmanın temel taşı olan üniversite sanayi işbirliğinin kurumsal bir şekilde yürütülmesi için önemli bir görev üstlenen teknoloji transfer ofislerinin (TTO), 2013 yılı itibariyle bir devlet politikası haline gelerek TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen yapılar haline geldiği .TTO'ların üniversite ile sanayi işbirliğinde aktif rol üstlenerek koordinasyon ve iletişimi sağlayan, akademik çalışmaların sanayiye yönelik ürün ve hizmetlere dönüşmesinde rol oynayan bir yapısı bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA