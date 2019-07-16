Akdeniz ve Ege lezzetleri bir arada

İş adamı Erhan Ece tarafından kurulan ve sektörde 41 yılı geride bırakan Sayfiye Ocakbaşı, Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne özgü lezzetleri bir arada sunuyor.

İstanbul'dan sonra şimdi de Port Alaçatı'da lezzet tutkunlarının adresi olduklarını belirten iş adamı Erhan Ece, Alaçatı'nın zeytinyağlılarını ve mezelerini kapsayan doğu Akdeniz ve Ege Bölgesi'ne özgü lezzetler ve et yemekleri ile iddialı olduklarını söyledi.

Profesyonel bir ekiple müşteri memnuniyet odaklı çalıştıklarını dile getiren Ece, şöyle devam etti:

"Menülerimizde ağırlıklı olarak Trakya kıvırcık kuzu etlerinden hazırladığımız et ve kebap ürünlerini müşterilerimize sunuyoruz. Tüm etlerimiz marine edilip meşe mangalından tabağınıza sunuluyor. Meze konusunda bölgenin avantajlarını da değerlendirip lokal zeytinyağlı ve meze çeşitlerini Ebru Usta'nın yorumuyla sizlere sunuyoruz. Odun fırınından enfes lahmacun, katmer ve pideler; ayrıca Antepli meşhur baklavacı İmam Çağdaş'tan gelen baklavalarla ağızlarınızı tatlandırıyoruz. Yine bölgenin sevilen lezzeti Asım Usta kokoreççi de sıcak başlangıç olarak menümüzde sizlere sunuyoruz."

Kaynak: İHA