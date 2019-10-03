Akdeniz ve Ege'de 5.3 büyüklüğünde deprem!
Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde Marmaris açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşti. Güney Ege'nin kıyı kesimlerinde hissedilen deprem Ege ve Akdeniz'in birleştiği noktada yer alan bölgeleri etkiledi. İşte AFAD ve Kandilli'nin son depremler verileri...
Ege Denizi'nde Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde, Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildiği belirtildi.
Ege Denizi saat 07:44’te depremle sarsıldı. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen deprem Türkiye’de en çok Marmaris, Fethiye civarlarında hissedildi. Yerin 8.7 kilometre derininde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü.
M5.3 #earthquake (#deprem) strikes 58 km SW of #Fethiye (#Turkey) 4 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/5iWye1HhfC— EMSC (@LastQuake) 3 Ekim 2019
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
HABERE YORUM KAT