Deprem mi oldu? Son depremler neler?

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesi verilerine göre Akdeniz'de (Oniki Adalar) saat 22.05'te 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin yerin 8.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği öğrenildi.

Çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar deprem sonrası panik yaşadı.

Hafter'den Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına ret

ABD askerlerinin bulunduğu üssün yakınlarına roket düştü

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ