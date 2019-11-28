Akdeniz'de 3.5 büyüklüğünde deprem (2)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
MARMARİS'TE DE 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 12.17'de, 7,48 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Kaynak: DHA
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