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Akdeniz'de 3.6 şiddetinde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 17.55'te Azerbaycan'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu

Akdeniz'de 3.6 şiddetinde deprem

AFAD'ın verilerine göre saat 17.55'te Azerbaycan'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin yerin 130.50 km derinlikte gerçekleştiği kaydederken Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin  verilerine göre deprem yerin 59.4 km derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Konya'da 3.9 şiddetinde deprem! 29 Eylül Konya'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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