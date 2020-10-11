AFAD'ın verilerine göre saat 17.55'te Azerbaycan'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin yerin 130.50 km derinlikte gerçekleştiği kaydederken Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre deprem yerin 59.4 km derinliğinde gerçekleşti.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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