Deprem mi oldu? Son depremler neler?

Akdeniz merkezli 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünü Girit Adası açıkları olarak duyurdu.

Açıklamada, depremin yerin 12.3 km altında gerçekleştiği bilgisi verildi.

AFAD depremin şiddetini 3.6 olarak açıklandı.

AFAD depremin yerin 6.64 derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin illerinden de hissedildi ve panik yarattı. Edinilen son dakika bilgisine göre, depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmuyor.

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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