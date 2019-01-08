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Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde...

Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58 kilometre açığında, saat 09.45'teki deprem 31.8 kilometre derinlikte meydana geldi.

DHA

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