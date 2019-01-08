Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde...
AKDENİZ'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin 58 kilometre açığında, saat 09.45'teki deprem 31.8 kilometre derinlikte meydana geldi.
DHA
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