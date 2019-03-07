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Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Akdeniz’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kumluca sınırları içerisinde kalan bölgedeki Akdeniz açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21.88 kilometre derinliğinde gerçekleşen ve saat 19.25'te meydana gelen depremde şu ana kadar herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi.

Kaynak: İHA

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