Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem (2)

DEPREMLER ART ARDA DEVAM ETTİ

​AFAD verilerine göre Akdeniz açıklarında iki artçı deprem daha meydana geldi. İlk depremin ardından saat saat 21.33'te 3.1 büyüklüğünde artçı deprem kaydedeldi. Derinliği yaklaşık 34 kilometre olarak saptanan depremin en yakın yerleşim yeri olarak Datça Yazıköy'e mesafesi 256 kilometre olarak tespit edildi. Yine aynı bölgede saat 21.35'te 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem ise 6.5 kilometre derinlikte ölçüldü. En yakın yerleşim yeri olarak ise 230 kilometre ile Datça Yazıköy oldu.

DHA