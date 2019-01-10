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Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem

AKDENİZ'de Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre mesafede 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 21.24'te Akdeniz'de 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Datça ilçesi sahiline 208 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 8 kilometre derinlikte maydana geldi.

DHA

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