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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.00'te 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, 6,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.00'te 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 6,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kaynak: AA




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