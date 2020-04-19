Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.00'te 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, 6,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.00'te 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin, 6,91 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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