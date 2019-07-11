Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem 

AKDENİZ'de Girit Adası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden verilen bilgiye göre, saat 01.57'de Girit Adası'nın güney açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 34 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 345 kilometre mesafede olduğu bildirildi.

DHA