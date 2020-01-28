AFAD, Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin, Yunanistan'ı ve Muğla'nın Marmaris ilçesini etkilediği bilgisi paylaşıldı.

AFAD, merkez üssünü Akdeniz olarak saptadığı 5.4'lük depremin, saat 18.38’de meydana geldiğini duyurdu.

Deprem, yerin 25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlk gelen bilgilere göre; depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

AFAD'ın paylaşımı:

MUĞLA VALİSİ ESENGÜL CİVELEK'TEN DEPREM AÇIKLAMASI

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.

Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.

İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

18.38'deki depremin ardından saat 18.51'de 2.7 ve saat 18.57'de 3.1 şiddetinde iki deprem daha yaşandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ TARAFINDAN KAYDEDİLEN SON DEPREMLER

2020.01.28 18:22:53 39.0780 27.8352 11.9 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 18:20:11 39.0838 27.8350 7.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 18:19:58 38.0118 38.7763 6.1 -.- 2.6 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.28 18:17:35 39.0937 27.8357 4.4 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 18:03:22 39.1083 27.8520 7.8 -.- 2.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 18:02:49 39.0967 27.8112 18.9 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:58:22 39.1182 27.8538 11.1 -.- 2.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:58:06 39.1053 27.8722 7.2 -.- 3.3 3.2 ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:55:55 38.3698 39.1108 15.9 -.- 1.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.28 17:53:51 39.0865 27.8380 10.7 -.- 4.3 4.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:50:11 39.0863 27.8407 7.8 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:45:38 39.0997 27.8330 8.7 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:37:42 39.0108 27.8197 8.4 -.- 3.1 3.2 KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:31:05 39.0533 27.8615 5.0 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:26:19 39.0835 27.7978 25.1 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:25:33 39.1075 27.8140 11.5 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:22:23 38.2767 38.9463 9.8 -.- 2.1 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.28 17:19:06 39.0838 27.8430 5.1 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:18:38 39.0937 27.8532 11.2 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:18:10 39.0872 27.8088 13.6 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:14:37 39.0648 27.8413 4.9 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:08:50 39.0937 27.8132 7.8 -.- 3.1 2.8 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:07:40 39.1072 27.8050 15.2 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:03:20 38.9758 27.8963 25.5 -.- 1.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 17:02:08 39.1003 27.7892 19.2 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:56:40 38.2638 38.8513 5.0 -.- 2.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.28 16:47:56 39.0507 27.8300 11.5 -.- 3.0 3.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.28 16:43:59 39.0298 27.8373 10.1 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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