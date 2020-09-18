Akdeniz'de 5.7 şiddetinde deprem!
AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremin şiddetini 5.6, derinliği 10.7 km olarak kaydetti.
AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7.09 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Kandilli Rasathanesi ise Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremin şiddetini 5.6, derinliği 10.7 km olarak kaydetti.
AFAD'ın paylaşımı:
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 18, 2020
Büyüklük : 5.7 (Mw)
Yer : Akdeniz,
Tarih-Saat : 18.09.2020, 19:28:12 TSİ
Enlem : 34.8146 N
Boylam : 25.2608 E
Derinlik : 7.09 km
Detay : https://t.co/RrlMw6MfrD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 18, 2020
GIRIT ADASI (AKDENIZ) https://t.co/swP5UY2VJO
18.09.2020, 19:28:17 TSİ
Büyüklük: 5.6
Derinlik: 10.7 km#Kandilli
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.