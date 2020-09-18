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Akdeniz'de 5.7 şiddetinde deprem!

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremin şiddetini 5.6, derinliği 10.7 km olarak kaydetti.

Akdeniz'de 5.7 şiddetinde deprem!

AFAD'ın verilerine göre; Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında saat 19.28'de 5,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin yerin 7.09 km derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ise Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremin şiddetini 5.6, derinliği 10.7 km olarak kaydetti.

AFAD'ın paylaşımı:

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

SON DEPREMLER NELER?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.

Muş 4.7 şiddetinde deprem! 16 Eylül Muş'ta deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Berkem Temizel
Gece Editörü


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