Akdeniz’de 5,9 büyüklüğünde deprem

GÜMÜLCİNE (AA) - Akdeniz’de, Girit Adası’nın güneyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Rasathanesi Jeodinamik Enstitüsünden yapılan açıklamada, merkez üssü Girit Adası’nın 90 kilometre güneyi olan depremin saat 15.51’de 19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, depremin Girit Adası’nın güney kıyılarında hissedildiği ve herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmediği ifade edildi.

Kaynak: AA