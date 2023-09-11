Akdeniz’de açık hava sinema günleri başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin yeniden canlandırdığı ve yoğun ilgi çeken nostaljik açık hava sinema günleri başlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Akdeniz’de açık hava sinema günleri başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin yeniden canlandırdığı ve yoğun ilgi çeken nostaljik açık hava sinema günleri başlıyor. Etkinlik sayesinde, Türk sinemasında iz bırakmış ve her izlendiğinde ayrı bir keyif veren filmler mahallelere geliyor.

Akdeniz Belediyesi, açık hava sinema günleri ile Mersinlileri yeniden geçmişe götürecek. Nostaljik etkinlik ile vatandaşlar, Yeşilçam'ın sevilen filmlerini aileleriyle birlikte açık havada ve beyaz perdede ücretsiz izlemenin keyfini yaşayacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde, ilk olarak 12 Eylül Salı günü saat 20.00'de, Anadolu Mahallesi Yusuf Bayık İlköğretim Okulu önünde, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi "Çöpçüler Kralı" seyirciyle buluşacak. Açık hava nostaljik sinema günlerinin, önceki yıllarda olduğu gibi yine her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

Gösterim programı

Açık hava film gösterimleri Akdeniz'in farklı mahallelerinde gerçekleşecek. Gösterim saatlerinin her akşam saat 20.00 olduğu program şöyle; 13 Eylül Çarşamba Neşeli Günler - Hebilli Muhtarlık Önü. 14 Eylül Perşembe Tosun Paşa - Abdullah Şahutoğlu İlköğretim Okulu. 15 Eylül Cuma Süt Kardeşler - Puğkaracadağ Kır Düğünü Salonu ve 16 Eylül Cumartesi Sultan - Iğdır Mahallesi Iğdır İlköğretim Okulu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
’7. Müzekent Doğa ve Motosiklet Festivali’ne 800 motosikletli katıldı, izleyiciler yarışmayı heyecanla izledi
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Osmanlı’dan günümüze kahvenin yolculuğu! İşte Türk kahvesinin gerçek hikayesi!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Kiracılar Dayanışması Platformu kurucusu Fahiş artışa boyun eğmedi sokakta kaldı!
Son Haberler
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Okullar açıldı, İstanbul'un trafik çilesi başladı!
Âşıklar sazla sözle buluştu
Âşıklar sazla sözle buluştu
Antalya’da bal rekoltesi düştü, kilogramı 800 liraya kadar çıktı
Antalya’da bal rekoltesi düştü, kilogramı 800 liraya kadar çıktı
Muratpaşa ve Zigetvar kardeş kent oldu
Muratpaşa ve Zigetvar kardeş kent oldu
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan ışık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
Kadın cinayetleri önlenemez bir şekilde devam ediyor, yolda yürüyen eşini ve baldızını öldürüp intihar etti
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
50 kilometre kaçtığı polisler tarafından darp edilmekten kurtarıldı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!