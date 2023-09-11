Akdeniz’de açık hava sinema günleri başlıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin yeniden canlandırdığı ve yoğun ilgi çeken nostaljik açık hava sinema günleri başlıyor. Etkinlik sayesinde, Türk sinemasında iz bırakmış ve her izlendiğinde ayrı bir keyif veren filmler mahallelere geliyor.

Akdeniz Belediyesi, açık hava sinema günleri ile Mersinlileri yeniden geçmişe götürecek. Nostaljik etkinlik ile vatandaşlar, Yeşilçam'ın sevilen filmlerini aileleriyle birlikte açık havada ve beyaz perdede ücretsiz izlemenin keyfini yaşayacak. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program çerçevesinde, ilk olarak 12 Eylül Salı günü saat 20.00'de, Anadolu Mahallesi Yusuf Bayık İlköğretim Okulu önünde, tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran Kemal Sunal'ın unutulmaz filmi "Çöpçüler Kralı" seyirciyle buluşacak. Açık hava nostaljik sinema günlerinin, önceki yıllarda olduğu gibi yine her yaştan vatandaşın yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

Gösterim programı

Açık hava film gösterimleri Akdeniz'in farklı mahallelerinde gerçekleşecek. Gösterim saatlerinin her akşam saat 20.00 olduğu program şöyle; 13 Eylül Çarşamba Neşeli Günler - Hebilli Muhtarlık Önü. 14 Eylül Perşembe Tosun Paşa - Abdullah Şahutoğlu İlköğretim Okulu. 15 Eylül Cuma Süt Kardeşler - Puğkaracadağ Kır Düğünü Salonu ve 16 Eylül Cumartesi Sultan - Iğdır Mahallesi Iğdır İlköğretim Okulu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)