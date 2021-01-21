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Akdeniz'de batmak üzere olan teknedeki 120 göçmen kurtarıldı

Fransız sivil toplum kuruluşu (STK) SOS Akdeniz'e ait Ocean Viking gemisi, Akdeniz'de batmak üzere olan bir teknedeki 120 düzensiz göçmeni kurtardı.

Akdeniz'de batmak üzere olan teknedeki 120 göçmen kurtarıldı

SOS Akdeniz'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Akdeniz'de Libya'nın 36 mil açığında batma tehlikesi geçiren aşırı yüklü bir bottaki 120 göçmen kurtarıldı. Kurtarılanlar arasında en küçüğü 1 aylık toplam 4 çocuk bulunuyor. Kazazede göçmenler, sarsılmış ve bitkin vaziyette." ifadesi kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM), dün de Akdeniz'de Libya açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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