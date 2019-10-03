Akdeniz'de Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildi. Peki Akdeniz'de deprem sonrası Fethiye'de okullar tatil olacak mı? İşte cevabı

Akdeniz'de deprem sonrası Fethiye'de okullar tatil olacak mı?

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre Akdeniz'de, Rodos Adası'na 40 km uzaklıkta 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi daha sonra depremin büyüklüğünü 5,1 olarak güncelledi.

Depremin Fethiye, Dalaman ve Göcek'ten de hissedildiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyururken AFAD 5,0 olarak açıkladı.

Ege Denizi saat 07:44’te depremle sarsıldı. Rodos ve Marmaris arasında gerçekleşen deprem Türkiye’de en çok Marmaris, Fethiye civarlarında hissedildi. Yerin 8.7 kilometre derininde gerçekleşen depremin büyüklüğü 5.1 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.44’de Rodos Adası’nın kuzey doğusu açıklarında 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deniz yüzeyinin yaklaşık 6 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla’nın Fethiye ilçesine 58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

DALAMAN BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBIMIZ YOK

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, ‘Belirgin şekilde hissettik ama şu anda Dalaman’da bir sıkıntımız yok. Can ve mal kaybımız yok’ dedi. Karakuş, okulların tatil olması gibi bir durumun olmadığını söyledi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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