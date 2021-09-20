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Akdeniz’de ‘domuz gibi homurdanan’ balık yakalandı!

Akdenizli balıkçıların ağlarına yüzgeçleriyle köpekbalığını, yüzüyle ise domuzu anımsatan bir canlısı takıldı. Domuz balığı olarak isimlendirilmesinin sebebi ise; yassı kafası, geniş gözleri ve pembe burnu.

Akdeniz’de ‘domuz gibi homurdanan’ balık yakalandı!

Sırt yüzgeçleri ile köpek balıklarını, yüzüyle domuzları anımsatan bir deniz canlısı akdenizli balıkçılar tarafından bulundu. Toskana yakınlarında bulunan İtalyan adası Elba’da görülen tuhaf balık, bazı limanlarda “domuz balığı” olarak biliniyor. Latince ismi ise Oxynotus centrina olan köpek balığı olduğu fark edildi.

Balıkçılar tarafından domuz balığı diye bilinmesinin nedeni ise yassı kafası, geniş gözleri ve pembemsi burnu. Fakat en önemli özelliği, balığın sudan çıktığı zaman çıkardığı sesler.

SUDAN ÇIKTIĞINDA HOMURDANIYOR

Son keşfin sonrasında Elba Akvaryumu'ndan Yuri Tiberto bu balığı genellikle domuz balığı olarak adlandırıldığını çünkü sudan çıktığında homurdanmaya başladığını söyledi.

Yaptıkları keşfi Facebook sayfasından duyuran balıkçılar, iskeleye çekilmeden önce köpek balığının sürüklenirken ölü olduğunu belirttiler.

Akdeniz’de ‘domuz gibi homurdanan’ balık yakalandı!

NÜFUSU YILLARDIR DÜŞÜŞTE

Bu köpek balıklarının Akdenizlileri şaşırtmasının sebebi Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’ne göre nüfusunun yıllardır düşüşte olması.  Bahsi edilen tür, tehdit altından olan türlerin bulunduğu kırmızı listede “savunmasız” grubunda yer alıyor.

OKYANUSUN 60 İLE 670 METRE ARASINDA ALTINDA YER ALIYOR

Genel olarak Akdeniz sularında yer alan bu türün Doğu Atlantik Okyanusu’nda da görüldüğü oluyor. Okyanus derinliğinin 60 ile 670 metre arası altında görülebilen bu köpekbalıklarının uzunluğu sadece 1 metreye ulaşabiliyor.

Diğer yandan Akdeniz, ilginç özellikleri bulunan köpek balıkları açısından zengin sulara ev sahipliği yapıyor.

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