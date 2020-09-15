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Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 24 ölü

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, yaptığı açıklamada, Akdeniz'de, Libya kıyılarında alabora olduğu belirtilen lastik botta bulunan en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 24 ölü

Akdeniz'de Libya kıyılarında alabora olan lastik botta bulunan en az 24 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) Sözcüsü Safa Msehli, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Libya Sahil Güvenlik ekiplerinin düzensiz göçmenleri taşıyan 3 lastik botu tespit ettiğini belirtilerek, "Bunlardan biri alabora olmuş ve bottaki insanların çoğunun kayıp olduğu bildirildi." dedi.

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 24 ölü

ÇOK AZ KİŞİ KURTULDU

İki kişinin cesedinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından çıkarıldığını ve kazada çok az kişinin kurtulduğunu belirten Msehli, "En az 22 kişi daha öldü." bilgisini paylaştı.

Msehli, diğer 2 botta bulunan 45 düzensiz göçmenin Libya'ya getirilerek gözaltına alındığını kaydetti.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli geçiş noktası haline geldi.
 

Berna Akkaya
Editör


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