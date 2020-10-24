Akdeniz'de korkutan deprem!
Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi yetkililerinin resmi web sitesinde duyurduğu habere göre, Akdeniz açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Verilen bilgilere göre sarsıntı, 7.9 kilometre derinlikte yaşanırken çevre illerden hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 24, 2020
AKDENIZ https://t.co/RGH9RcuUba
24.10.2020, 05:06:44 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 7.9 km#Kandilli
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.