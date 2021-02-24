Akdeniz'de korkutan deprem: 4,1 ile sallandı!
Kandilli Rasathanesi'nin verdiği son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin verdiği son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2,5 km olarak saptanırken saat 13.51'de gerçekleşen sarsıntının birçok ilde hissedildiği bilgisine ulaşıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 24, 2021
AKDENIZ https://t.co/1HxC4PPhgi
24.02.2021, 13:51:51 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 2.5 km#Kandilli
SON DEPREMLER AFAD
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.