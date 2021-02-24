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Akdeniz'de korkutan deprem: 4,1 ile sallandı!

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem: 4,1 ile sallandı!

Kandilli Rasathanesi'nin verdiği son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 2,5 km olarak saptanırken saat 13.51'de gerçekleşen sarsıntının birçok ilde hissedildiği bilgisine ulaşıldı. 

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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