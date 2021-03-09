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  3. Akdeniz'de korkutan deprem: 4,5 ile sallandı!

Akdeniz'de korkutan deprem: 4,5 ile sallandı!

Son dakika haberi... Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz'de korkutan deprem: 4,5 ile sallandı!

Son dakika haberi... Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Girit Adası açıkları olduğu öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, 5.5 km derinlikte meydana gelen sarsıntı, birçok ilde hissedildi.

 

 

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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