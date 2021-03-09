Akdeniz'de korkutan deprem: 4,5 ile sallandı!
Son dakika haberi... Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Girit Adası açıkları olduğu öğrenildi.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre, 5.5 km derinlikte meydana gelen sarsıntı, birçok ilde hissedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 9, 2021
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/PxGTR8yQIl
09.03.2021, 07:30:29 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 5.5 km#Kandilli
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