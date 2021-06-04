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  3. Akdeniz'de korkutan sarsıntı ! 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Akdeniz'de korkutan sarsıntı ! 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada sabaha karşı saat 04:05'te Girit Adası'nda 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Akdeniz'de korkutan sarsıntı ! 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son günlerde Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 04:05 sıralarında Girit Adası'nda meydana gelen deprem paniğe neden oldu.

İşte son depremler;

Akdenizde korkutan sarsıntı ! 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD SON DEPREMLER 4 HAZİRAN 2021 CUMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

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