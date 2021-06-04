Akdeniz'de korkutan sarsıntı ! 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada sabaha karşı saat 04:05'te Girit Adası'nda 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Son günlerde Kandilli Rasathanesi Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Saat 04:05 sıralarında Girit Adası'nda meydana gelen deprem paniğe neden oldu.
İşte son depremler;
AFAD SON DEPREMLER 4 HAZİRAN 2021 CUMA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:
Son depremleri görmek için linke tıklayınız
SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.