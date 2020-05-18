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Akdeniz'de şiddetli deprem

AFAD üzerinden açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.53 km olarak ölçüldü.

Akdeniz'de şiddetli deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.53 km derinlikte gerçekleşen depremin, en yakın olduğu yerleşim yeri ise 412.87 km ile Muğla'nın Datça ilçesinin Yazıköy köyü.

bolge

 


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