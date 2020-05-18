Akdeniz'de şiddetli deprem
AFAD üzerinden açıklanan verilere göre, Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.53 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6.53 km derinlikte gerçekleşen depremin, en yakın olduğu yerleşim yeri ise 412.87 km ile Muğla'nın Datça ilçesinin Yazıköy köyü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 18, 2020
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/0oq3knj7FA
18.05.2020, 07:18:18 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 11.4 km#Kandilli
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