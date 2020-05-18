Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.53 km derinlikte gerçekleşen depremin, en yakın olduğu yerleşim yeri ise 412.87 km ile Muğla'nın Datça ilçesinin Yazıköy köyü.