Akdeniz'de sular durulmuyor! Meis'e karşı Karaada kozu!

Oruç Reis gemisi yeniden sismik araştırma yapmak için bölgeye giderken, Akdeniz'de sular yeniden ısındı. Türkiye Gazetesine değerlendirmelerde bulunan Ege'deki ihtilafları da ortaya çıkarmasıyla tanınan Deniz Hukukçusu Ali Kurumahmut, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kozlarını bir bir anlattı. Kurumahmut şunlar söyledi:

KARAADA VE FENER ADAMIZ VAR

Antalya'nın hemen dibindeki Doğu Akdeniz'deki Karaada (Meis Adası'nın batısında) ve Fener Adası (Meis Adası'nın doğusunda) egemenliği, uluslararası hukuka göre hiçbir zaman Yunanistan'a geçmedi. Türkiye burada, ‘Kara Ada var, Fener Adası var. Bunların egemenliği sana hiçbir zaman devredilmedi' demelidir. Kaldı ki ana kıtanın dışında başka adalarımız da var. Türkiye'nin elinde böyle kozlar var, kullanmalıyız.

KARASUYUMUZU 12 MİLE ÇIKARTALIM

Doğu Akdeniz'de karasularımız 12'le çıkarmalıyız. Meis'in batısında ilan ettiğimiz alan 12 mili ilan edin zaten yarısı bizim alanımda kalıyor.

TÜRKİYE MEB İLAN ETMELİ

Türkiye'nin ayrıca zaman kaybetmeden Doğu Akdeniz'de Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ilan etmesi lazım. Tek taraflı ilan ederek bunu BM'ye deklare edebiliriz.

ARAMA KURTARMA SAHAMIZI GENİŞLETELİM

Doğu Akdeniz'deki arama kurtarma sorumluluk sahamızı da genişletmemiz lazım.

YANLIŞ HAMLE YAPTILAR

Ali Kurumahmut, Yunanistan ve Mısır arasındaki anlaşmanın gayriresmî olduğunu belirterek "Çok yanlış hamle yaptılar. Bunun düzeltilmesi lazım. Doğu Akdeniz'de kıyıları karşı karşıya ve yan yana olan devletler var. Bunların çok taraflı müzakereler ve anlaşmalarla belirlenmesi lazım" diye konuştu.