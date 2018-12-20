Akdeniz’de yaralar sarılıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte etkili olan yağışlardan etkilenen mahallelerde ve tarımsal arazilerde su tahliyesi, bozulan yolların yenilenmesi ve seraların kullandığı su kanallarının ıslahı çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mersin'de birkaç gündür aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle teyakkuz halinde. Ekipler, bir yandan su basan ev, okul ve işyerlerinde motopomplar yardımıyla su tahliyesi yaparken, diğer yandan da yağışlardan zarar gören sokak ve yollarda onarım çalışması da gerçekleştiriyor. Yoğun yağışlardan dolayı Adanalıoğlu İbrahim Rencuzoğlulları Ortaokulu'nun bahçesinde yükselen yağmur sularını tahliye eden fen işleri ekipleri, Barış ve Çay mahallelerinde ise su basan evlerden su tahliye çalışması yaptı. Ekipler gün içinde Şevket Sümer Mahallesi Ahmet Mete Işıkara Ortaokulu'nun bodrum katından su tahliyesi gerçekleştirirken, Kazanlı'da da yağmurdan zarar gören yolların onarım ve bakım çalışmaları yapıldı.

Diğer yandan tarımsal üretimin yoğun olduğu Adanalıoğlu, Kazanlı, Yenitaşkent Anadolu mahallesinde de tıkanan menfez ve giderlere ait borular açılarak temizlendi ve giderlerin bağlantısı da kontrol edildi. Ayrıca su baskınlarına karşı iş makineleri yardımıyla seraların önüne set döşendi, su kanalları temizlenip açıldı. Ekipler, talep gelen diğer mahallelere de en kısa sürede müdahale etmek için yoğun gayret sarf ediyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, son günlerde etkili olan aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde çalışan fen işleri ekiplerinin sayısını arttırdıklarını ve ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre görev aldığını belirtti. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede çözümlenmesi için gerekeni yaptıklarının altını çizen Pamuk, "Sahada bulunan bütün teknik ekiplerimiz, aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su baskınlarından zarar gören vatandaşlarımızın hizmetindedir. Sahada görevli belediye Fen İşleri ekiplerimizin yanı sıra, park bahçeler ile çevre koruma müdürlüklerine bağlı ekiplerimiz de hazır durumda. İlçemizin genelinde su tahliyesi ve temizlik çalışması, belediyemiz imkanları ölçüsünde titizlikle ve gecikmeye mahal vermeksizin yapılmaktadır. Ayrıca aşırı yağışlar nedeniyle zarar gören sokak ve yollarda da onarım ve yenileme çalışmalarımız da devam etmektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA