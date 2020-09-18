Akdeniz'de yeni Navtex ilanı! O tarihe kadar uzatıldı

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi'nin çalışma yürüteceği alan için 18 Ekim Pazar gününe kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi.

İlana göre, geminin görevi 18 Eylül'den 18 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.

Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek.

NAVTEX NEDİR?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. ,

Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.