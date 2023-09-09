Akdeniz’de yol açma, sathi kaplama, kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm mahallelerde yeni yol açma ve asfalt kaplama çalışması ile birlikte kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmetlerine aralıksız şekilde devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Akdeniz’de yol açma, sathi kaplama, kaldırım yenileme çalışmaları sürüyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ihtiyaç duyan tüm mahallelerde yeni yol açma ve asfalt kaplama çalışması ile birlikte kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmetlerine aralıksız şekilde devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hazırladığı plan ve program çerçevesinde uzak yakın demeden ilçeye bağlı her mahalleye hizmet veriyor, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Bir yandan ilçeye yeni imarlı yollar kazandıran ekipler, diğer yandan kırsal yerleşim alanlarının bahçe yollarında da soğuk asfalt kaplama çalışmalarıyla üreticilerin nakliye sıkıntısını ortadan kaldırıyor, ayrıca ihtiyaç duyan her mahallede asfalt yama, kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmetlerini de kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Bu çerçevede balıkçılıkla birlikte tarımsal üretimle de öne çıkan Karaduvar Mahallesi'nde yeni bir imar yolu açmak için iş makineleri desteğiyle çalışmalara başlayan fen işleri ekipler, önce bölgedeki ham toprağı alıp yolun istikametini belirledi. Sonrasında ise düzenlenen yola dolgu sıkıştırma ve mıcır serimi yapılacak.

Ekiplerin, özellikle tarımsal üretimle öne çıkan kırsal mahallelerin tarım yollarında başlattığı sathi kaplama çalışması da sürerken, son olarak Civanyaylağı Mahallesi'nin bahçe yollarında sathı kaplama asfalt çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, fen işleri ekipleri, Gazi, Kültür, Güneş, Çay, Çilek, Hal ve Kiremithane mahallelerinin muhtelif sokaklarında asfalt yama çalışması, kaldırım ve kilitli parke taşı tamiratı gerçekleştirdi. Akdeniz'de yol, asfalt, kaldırım ihtiyacı duyan her mahallede, fen işleri müdürlüğü tarafından hazırlanan plan ve program çerçevesinde hizmetler kesintisiz şekilde sürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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