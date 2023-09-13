Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

15 Eylül'de "vira bismillah" diyecek olan Akdenizli balıkçılar, son hazırlıklarını yapıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Akdenizli balıkçılar son hazırlıklarını yapıyor

15 Eylül'de "vira bismillah" diyecek olan Akdenizli balıkçılar, son hazırlıklarını yapıyor. Balıkçılar bir taraftan teknelerinin bakımlarını yaparken, diğer taraftan da ağ bakımı ve yeni ağ örümü yapıyor.

Türkiye'nin üretim ve tarım merkezleri arasında yer alan, Akdeniz'e 321 kilometrelik kıyısı bulunan Mersin'de balıkçılık da ekonomiye önemli bir katkı sunuyor. Mersin merkezi başta olmak birçok ilçede balıkçılar, ekmeğini denizden çıkarıyor. 1 Eylül itibarıyla Karadeniz, Marmara ve Ege'de balıkçılar yeni sezonu açarken, hava sıcaklığından dolayı Akdenizli balıkçılar 15 Eylül'de "vira bismillah" diyecek. Geçtiğimiz yıl 15 Nisan'da başlayan av yasağının bitecek olmasından dolayı mutlu olan balıkçılar, yeni sezondan umutlu. Son hazırlıklarını yapan balıkçılar bir yandan teknelerinin bakımlarını yaparken, diğer taraftan ağ bakımı ve yeni ağ örümü yapıyor.

Son hazırlıklarını yapan balıkçı Uğur Seher, 15 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, "Ağımıza bakım yapıyoruz. Artık son rötuşlarımızı yapıyoruz. Teknemizi hazırlayıp, 15 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize çıkacağız. Hazırlıklarımız bitmek üzere. Bu sene yine geçen yılki gibi palamut balığının bol olmasını bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz diye umutluyuz" dedi.

Balıkçı Ferdi Çimen ise yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yaptığını dile getirerek, "Ağ ve teknelerimizin bakımlarını yapıyoruz. Artık son aşamaya geldik. 15'inde ilk avımıza çıkacağız. Denizdeki bolluk ilk aydan belli olur. Eğer balık bol olursa herkes mutlu olur yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Bu sene özellikle sardalya bol olacak gibi duruyor. Bunun yanı sıra istavrit, kolyos gibi balıkların bol olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl yine bol bir verim bekliyoruz"

Mersin Balıkçıları Derneği Başkanı Adnan Polat, 1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de av yasağının kalktığını söyledi. Sıcaktan dolayı Akdeniz'de yasağın 15 Eylül'de kalktığını belirten Polat, "Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Teknelerimizin bakımları yapıldı, ağlar dikildi ve herkes yeni sezona hazırlandı. 15 Eylül'de "vira bismillah" deyip denize açılacağız. Bu yılda yine bol bir verim bekliyoruz. Geçen yıl palamut bolluğu vardı. Bu yıl da palamut ve hamsi bolluğu bekliyoruz. Tabi Akdeniz'de de değişik balıklar çıkıyor. Barbun, gümüş, mezgit, istavrit gibi Akdeniz'e özel balıklar var. İlk 2-3 ay barbun bolluğu olur. Yüzde 100'e varan indirimler olacaktır. Bu dönemi iyi değerlendirmek gerekir. Önümüzdeki 3 ay balık çok ucuz olur. Et, tavuk gibi gıda ürünleriyle karşılaştırdığımızda balık fiyatları çok uygun. Ayrıca sağlık açısından da iyi bir üründür. Halkımıza taze balık servis ediyoruz. Halkımız bu balıkları yesin, balık kültürümüzü geliştirelim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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