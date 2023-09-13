Akdenizliler açık hava sinemasıyla nostalji yaşıyor

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da düzenlediği "Nostaljik Sinema Günleri', Anadolu Mahallesi'nde açık alanda kurulan beyaz perdede, Kemal Sunal'ın oynadığı "Çöpçüler Kralı" filmiyle başladı.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, açık hava film gösterimleri etkinliği ile bu yıl da Yeşilçam'ın en çok beğenilen ve izlenen nostaljik sinema filmlerini ücretsiz olarak mahallelere getiriyor. İlk gösterim, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi Yeşilçam'ın sevilen sanatçılarının paylaştığı 1977 yapımı "Çöpçüler Kralı" filmi ile başladı.

Anadolu Mahallesi Yusuf Bayık İlköğretim Okulu yanında gerçekleşen gösterimde mahalle sakinleri, çocuklarıyla birlikte açık havada kurulan beyaz perdede film izlemenin keyfini yaşadı. Gösterim öncesi seyircilere kek ve meyve suyu ikram edildi. Akdeniz Belediye Meclis üyesi Aydın Egin'in de katıldığı buluşmada, Anadolu Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Bilgi ve filmi izlemeye gelen vatandaşlar, ilk kez tanık oldukları etkinlik nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve ekibine teşekkür etti.

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Açık hava sinema günleri programı

Bugün akşam saat 20.00'de Hebilli Mahallesi Muhtarlığı önünde Yeşilçam'ın en sevilen duygusal yapımlarından "Neşeli Günler', 14 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Abdullah Şahutoğlu İlköğretim Okulu önünde unutulmaz komedi filmi "Tosun Paşa', 15 Eylül Cuma günü Puğkaracadağ Mahallesi'nde "Süt Kardeşler', 16 Eylül Cumartesi günü ise Iğdır Mahallesi'nde Türkan Şoray'ın oynadığı unutulmaz yapımlardan biri olan "Sultan" filmi beyaz perdede seyirciyle buluşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)