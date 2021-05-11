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Akdik isminin anlamı nedir, Akdik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Akdik ismi; arkadan gelen, sonra gelen anlamına gelmektedir. Bu içeriğimizde Akdik isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Akdik isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Akdik isminin anlamı nedir, Akdik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Akdik isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Akdik ismi ne demek, Akdik ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Akdik isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Akdik İsminin anlamı nedir? TDK Akdik anlamı:

Akdik ismi TDK'da yer almamaktadır.

Akdik İsmi Kuranda geçiyor mu?

Akdik ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Akdik isminin kökeni:

Akdik ismi Farsça-Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Akdik isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Akdik isminin rengi:

Falu

Akdik ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Akdik isminin Harf Analizi Nedir ?

Akdik ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

D : Üstün güçler, güçlü

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

Akdik isminin Numerolojisi Kaçtır?

Akdik ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A : 1

K : 14

D : 5

İ : 12

K : 14

= 46 Akdik İsminin Numeroloji Toplamı 46’dir.

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Akdik isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Akdik ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Akdik isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1   K: 2   D: 4   İ: 9   K: 2 = 18

1 8 = 9 Kader sayısıdır

Akdik isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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