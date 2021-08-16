AKEV duyurdu! Üniversite öğrencilerine 9 ay geri ödemesiz burs verilecek! AKEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler?

Aktaş Eğitim Vakfı, üniversitelerde eğitim görmekte olan öğrencilere eğitim desteği vereceğini açıkladı. Öğrencilerin Lisans eğitimi hayatlarında maddi sıkıntıya düşmemesi adına sağlanacak bu destek bugün itibarıyla başladı. Burstan yararlanmak isteyen adaylar için AKEV başvuru şartlarını da açıkladı. Peki AKEV burs başvuruları ne zaman, şartları neler? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor...

Aktaş Eğitim Vakfı, burs başvurularını 6-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Belirlenen şartlar dahilinde burs almaya hak kazanan öğrencilere AKEV 9 ay boyunca geri ödemesiz burs imkanı sağlayacak. Başvuru sonrası değerlendirmeler yapılarak, öğrencilerin alacakları ücret miktarları belirlenecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar AKEV'in resmi internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak işlem yapabilir. Detaylı bilgi için tıklayınız...

AKTAŞ Eğitim Vakfı Burs Başvurusu İçin Tıklayınız!

Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.

Doktora ve araştırma bursları dışında, 26 yaşından büyük olmamak.

Askerlik ile ilişkisi olmamak.

Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.

Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.

Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak).

Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.

Adli sicilde kaydı bulunmamak.

Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.