Akhisar Atatürk Ortaokulundan hoşgörü örneği

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Ortaokulunda Değerler Eğitimi kapsamında gerçekleştirilen "Benimle oynar mısın?" projesiyle çocuklar, gençler ve yaşlılardan oluşan 3 kuşak bir araya gelerek kuşaklar arası köprü oluşturdu.

Akhisar Ortaokulunda Değerler Eğitiminde "Hoşgörü" konusunda "Benimle oynar mısın?" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında çocuklar, gençler ve yaşlılardan oluşan 3 kuşan bir araya gelerek oyun oynadı. Proje sorumlusu Türkçe Öğretmeni Serap Değirmencioğlu proje hakkında bilgi vererek, "Bu projedeki amacım, öğrencilerimizin strateji oyunlarını gençlere ve yaşlılara hoşgörü ve sabırla öğretmesidir. Akhisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden gelen misafirlerimiz, Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden gelen lider arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz strateji oyunları oynayarak çok keyifli ve eğlenceli zaman geçirdiler" dedi.

Projenin her kuşak için faydalı olduğunu söyleyen Atatürk Orta Okulu Müdürü Fulya Kumbaracı, "Proje kapsamında bir araya gelen Huzurevi sakinleri, öğrenciler ve Akhisar Gençlik Merkezi çalışanları, Okul Kütüphanesinde güzel ve keyifli bir zaman geçirdikten sonra Öğretmenler Odasında Okul Öğretmenleri ile bir araya gelerek hoş bir sohbet gerçekleştirdiler. Misafirlerimiz bu projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ve bu projenin devamı olarak öğrencileri ve öğretmenleri de Huzurevine davet ederek, misafir etmekten memnun olacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.

Öte yandan projeye Akhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Hüseyin Oktay ve Akhisar Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Suudi Arslan da destek verdi.

Kaynak: İHA