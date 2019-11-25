Akhisar Belediyesi çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor

İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde açılan 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun eserlerinden oluşan sergisini Akhisarlı çocuklar da gezdi.

Akhisar Belediyesi sergiye gitmek isteyen çocuklara ulaşım desteği sağlayarak, İzmir'e otobüs seferi düzenledi. 20. yüzyılın en büyük ressamlarından Pablo Picasso'nun eserlerini görme imkanına ulaşan çocuklar katkılarından dolayı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti. Bu serginin, çocukların kültür ve sanat gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Çocuklarımızın bilimsel ve sportif faaliyetler dışında kültür ve sanat alanında da gelişimlerini önemsiyoruz. Bu sebeple İzmir'de dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun eserlerinden oluşan sergisine Akhisarlı çocuklarımızın ulaşabilmeleri için gerekli organizasyonu gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sanatçı ruhlarını keşfedebilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA