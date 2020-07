Akhisar Belediyesi temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir yapılamayan Akhisar Belediyesi olağan meclis toplantıları temmuz ayı itibari ile başladı. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığına gerçekleşen meclis toplantısında 24 gündem maddesi yer aldı.

Akhisar Belediyesi tarafından gençlerin derslerine çalışabilmesi ve sınavlarda başarı elde edebilmesi için geçtiğimiz günlerde açtığı etüt merkezi ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti meclis üyelerinin sunduğu önerge ile merkeze Akhisar'ın önemli isimlerinden Kuva-yi Milliye hareketinde yer almış, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Mustafa Necati Bey isminin verilmesi görüşüldü. Madde, gündeme alınmasının ardından meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ardından yine meclis üyelerinin sunduğu Akhisar'da yeni açılan Konurca Tarım Kooperatifi'ne destek verilmesi görüşüldü ve yine oy birliği ile kabul edildi.

Korona virüs ile yaptığı mücadelede hayatını kaybeden sağlık kahramanlarından Akhisarlı Doktor Nihat Dayanıklı'nın isminin ilçede bulunan bir yere verilerek adının yaşatılması önergesinin komisyona havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin birinci maddesinde 2019 yılı faaliyet raporu kabulü için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu meclis salonunun dışına çıkarken maddeyi görüşmek üzere meclis başkanlığı koltuğuna meclis başkan vekili Şerif Şen geçti. Şerif Şen ilk olarak grup başkanlarına söz verdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti meclis üyeleri faaliyet raporunu kabul ederken MHP ve AK Parti meclis üyeleri çekimser oy kullandı.

İkinci gündem maddesinde denetim komisyon raporu ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Lütfi Akdağ ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan vekili Alper Ayan bilgi paylaşımında bulundu. Ardından AK Parti meclis üyesi Mehmet Akaydın ve MHP meclis üyesi Fikret Türk de denetim raporu üzerine fikirlerini meclis üyeleri ile paylaştı. Üçüncü gündem maddesi 2019 mali yılı bütçesi kesin hesapları da oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde encümen üyesi seçimlerine geçildi ve Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi Lütfi Akdağ ve Sezgin Akkaynak ile İYİ Parti meclis üyesi Nurullah Zağlı 20'şer oyla encümen üyesi olarak seçildi.

Beşinci gündem maddesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi gereğince İhtisas Komisyonlarının 3 kişiden oluşturulması ve bir yıllık görev yapmak üzere İhtisas Komisyonuna üye seçilmesi için oylama yapıldı. Komisyona 5'şer kişi seçilmesi talebinde bulunan AK Parti ve MHP meclis üyelerinin taleplerinin görüşülmesi için Belediye Başkanı Besim Dutlulu meclise 5 dakikalık bir ara verdi.

Aranın ardından konuşan Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekili Alper Ayan, "Arkadaşlarımız ile değerlendirdik kanun ne emrediyorsa yapılması konusunda komisyonlara 3'er kişi alınmasını talep ediyoruz" dedi ve komisyon seçimlerine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonuna Şerif Şen, Gökhan Köse ve Mehmet Akaydın, İmar Komisyonuna Sema Şenyaşa, Fatma Kocabıyık ve Oya Küçük Nalbant, Çevre ve Sağlık Komisyonuna Hüseyin Kuk, İ. Emre Ursavaş ve Ahmet Özkamalı, Kanun ve Nizam Komisyonuna Alper Ayan, Ozan Kıvrak ve Şemsi Okur, Kültür Komisyonuna Yılmaz Akar, M. Ali Kındıroğlu ve Ali Rıza Çelik, Tarım Komisyonuna Hüseyin Kuk, Secaattin Önlü ve Feride Sakarya, Kadın ve Aile Komisyonuna Ruhan Tatlıdil, Şemsi Okur ve Burcu Alkın, Sosyal Hizmetler Komisyonuna Alper Ayan, Ruhan Tatlıdil ve A. Rıza Çelik, Eğitim Komisyonuna Ensar Muştu, Yılmaz Akar ve Ahmet Özkamalı oy çokluğu ile seçildi. Öte yandan Trafik Komisyonu çok işlevsel olmadığı için oy çokluğu ile komisyon kaldırıldı. Altıncı gündem maddesindeki Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün görev ve çalışma yönetmeliği ile ilgili komisyon kararı oy çokluğu ile kabul edildi. Yedinci gündem maddesinde sosyal tesisler ve çocuk bakımevi kuruluş ve işleyiş ile ilgili yönetmelik hakkında kanun nizam, sosyal hizmet ve engelliler komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi. Ardından 8'den 14. maddeye kadar aynı anda 11. madde oy çokluğu ile olmak üzere diğerleri oy birliği ile kabul edildi.

Sekizinci gündem maddesinde 2020 yılı gelir tarifesine asfalt serim fiyatı ile ilgili komisyon kararı yer alırken dokuzuncu gündem maddesinde 2020 yılı gelir tarifesinde kültür salonlarının kira ücretleri ile ilgili komisyon kararı yer aldı. Onuncu gündem maddesinde ise 2020 yılı gelir tarifesinde kültür salonlarının kira ücretleri ile ilgili komisyon kararı yer alırken 11.gündem maddesinde ise 2020 yılı gelir tarifindeki araç ve iş makinaları kira ücretleri ile ilgili komisyon kararı yer aldı. 12. gündem maddesinde ise 2020 yılı gelir tarifesindeki ilan ve reklam vergileri ile ilgili komisyon kararı ve 13. madde de 2020 yılı gelir tarifesine Semt Pazarları ile ilgili tarife değişikliğinin Plan ve Bütçe Komisyon gündeminde kalması hususunda karar ve 14.madde de ise 2020 yılı gelir tarifesine Sağlıklı Yaşam Merkezi, Jimnastik Salonu ve Aile Danışma Merkezi'nden alınacak ücretin gündemden kaldırılması ile ilgili komisyon kararları yer aldı. 15. gündem maddesinde Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ortak olmak ve kooperatiflerde Akhisar Belediyesi tüzel kişilik olarak temsil etmek için belediye başkanına yetki verilmesi görüşüldü. Ardından oy birliği ile Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya yetki verildi. 16. gündem maddesinde Akhisar Belediyesi'ne ait Akselendi Mahallesinde Manisa İl ve Afet Acil Durum Müdürlüğüne tahsis edilen 3765 parselin kullanılmayacağının bildirilmesi üzerine iptali oy birliği ile kabul edildi. Gündemin on yedinci maddesinde Akhisar Belediyesi'ne ait tanıtıcı bayrağın yeniden düzenlenmesi ve tescili görüşüldü. Daha sonra Kültür ile Kanun ve Nizam Komisyonunda değerlendirilmesi oy birliği ile kabul edildi. On sekizinci maddedeki münakale yapılması oy birliği ile kabul edildi. On dokuzuncu gündem maddesinde Seyitahmet Mahallesinde bulunan bir eğitim kurumuna finans sağlamak ve Zeliha Çelebi isminin verilmesi şartı ile bağışlanan 109 parsel satışından elde edilen gelirin "Akhisar Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği" ne şartlı bağışı görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi. Gündemin 20. maddesinde Ulucami Mahallesinde kadastro çalışması için bilirkişi üyelerinin isimleri meclise okundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yirmi birinci gündem maddesinde 2 ile 5 yaş arası çocuklara süt yardımı yapılması görüşüldü, ardından oybirliği ile kabul edildi. 22. gündem maddesindeki meyveciliğin geliştirilmesi projesi oy birliği ile Tarım Komisyonuna havale edildi. Gündemin 23. maddesinde işveren sendikasına üye olunması oy çokluğu ile kabul edildi. İmar evraklarının ardından meclis sona erdi.

Akhisar Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

Kaynak: İHA