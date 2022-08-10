Akhisar Belediyespor'da baklava krizi! 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele ederken büyük takımların belalası haline dönüşen ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu da yaşayan Akhisarspor, TFF 3.Lig'e kadar düştü. Yeşil siyahlılar yeniden eski günlerine dönmeyi amaçlarken kulüp başkanlığı seçimi sonrası tepki çeken bir olay yaşandı.

YEDİKLERİ BAKLAVA BAŞLARINA İŞ AÇTI

Cumartesi günü yapılan Genel Kurul'da başkan seçilen Evren Özbey, aldığı kararla başkanlık seçimi öncesi kulübün tesislerini ziyaret adan başkan adayı Mikail Kaplan'ın ikram ettiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

KADRO DIŞI BIRAKILAN FUTBOLCULAR

Kadro dışı bırakılan isimlerin Yiğit Efe Düztaş, Halil Yeral, Yusuf Acer, Gökmen Aydoğdu, Mert Efe Çölbeyi, Enes Tayfun, Yavuz Serkan Özbakan ve Oğuzcan Kesgin olduğu belirtildi.