Akhisar, Elazığ için tek yürek oldu

Çarşamba günü 5.4 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve artçı depremlerin halen devam ettiği Manisa'nın Akhisar ilçesinde Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Depremi sıcağı sıcağına yaşayan Akhisar'da başlatılan yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyüyor.

Akhisar bir yandan depremin yaralarını sararken, bir yandan da depremle sarsılan Elazığ'a yardım eli uzatıyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda sosyal medya üzerinden başlatılan yardım kampanyası sonrasında vatandaşlar Akhisar Belediyesi hizmet binasında belirlenen destek toplama merkezine akın etti. Toplanan yardımlar giyecek, gıda ve barınma kategorilerine ayrılarak deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor.

Vatandaşlar evlerinden getirdikleri çeşitli eşyaları Akhisar Belediyesi binasına getirirken, Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, ellerinden gelen tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek deprem bölgesine bir tır dolusu yardım malzemesini yarın öğlen saatlerine doğru yollayacaklarını söyledi.

"Destekleri belediyeye bekliyoruz"

Merkez üssü Akhisar'ın Musalar Mahallesi olan ve Ege Bölgesi'nin birçok yerinde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından hızlı bir şekilde kriz masası oluşturup Akhisar halkının ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili, Akhisar'da can kaybı olmamasının tek tesellileri olduğunu ifade etti. Elazığ'da yaşanan deprem afetine de duyarsız kalamadıklarını söyleyen Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü biz de üzücü bir deprem yaşadık. Allah'a şükür bizim bölgemizdeki depremde herhangi bir can kaybı yok. Ufak tefek binalarımızda hasarlar var. Ama biliyorsunuz ki Cuma gecesi Elazığ'da yaşanan deprem hakikaten çok üzücüydü. Bizler bir kampanya başlattık. Akhisar'daki duyarlı vatandaşlarımız da sağ olsun bu kampanyaya sahip çıktı ve destekler yağdı. Şimdiden birçok yardım elimize ulaştı. Biz yarın öğlene doğru tırımızı Elazığ'a doğru yola çıkaracağız, isteyen vatandaşlarımızı belediyemize bekliyoruz" dedi.

Akhisar'da 142 binada hasar tespit edildi

Akhisar'da Deprem Komisyonu çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Yardımcısı Kayserili, "Deprem komisyonu Akhisar içindeki bütün hasarlı binaları tespit ediyor, bu konuda çalışmalar hala devam ediyor. Şu ana kadar 142 binada hasar tespit edildi. Karabörklü Mahallemizde bulunan bir camide ciddi hasar var ve o boşaltıldı. Orayı yeniden halkımızın ibadet edebilmesi için onaracağız. Çalışmalar bu şekilde devam ediyor. Evlerinde hasar olan vatandaşlarımız Manisa Valiliği, Akhisar Kaymakamlığı ve Akhisar Belediyesi'ne başvurabilir. Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dualarımız, kalbimiz, desteklerimiz bölge halkı ile. Akhisar halkının yardımlarını bölgeye ivedilikle ulaştıracağız" dedi.

Kaynak: İHA