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  3. Akhisar yollarında asfaltlanma çalışmaları hızla devam ediyor

Akhisar yollarında asfaltlanma çalışmaları hızla devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeni asfalt sezonu hedefini 1200 kilometre olarak açıklamasının ardından il genelinde çalışmalarına hız verildi.

Akhisar yollarında asfaltlanma çalışmaları hızla devam ediyor

Manisa İl genelinde asfalt çalışması yapılacak noktalarda temel çalışmalarını hızla sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar'da da çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Gökçeler-Hamit-Çıtak-Dağdere mahallelerini birbirine bağlayan toplam 15 kilometrelik yol üzerinde iyileştirme ve temel çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeni asfalt sezonunda hedefi 1200 kilometre olarak açıkladığını hatırlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, bu hedef doğrultusunda il genelinde temel çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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